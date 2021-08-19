 

«Единая Россия» подготовила законопроект о запрете въезда в страну русофобам

19.08.2021, 10:10, Новости дня
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Депутаты от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, запрещающий въезд в Россию иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

Документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве и предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

«Если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику); а также отрицают факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов», – отметил Хинштейн.

Он подчеркнул, что позиция парламентариев от «Единой России» предельна проста: «для русофобов и нацистских последователей – двери в страну должны быть плотно закрыты». «Впрочем, запрет на въезд – не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Как раз об этом, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне со своими казахстанским и кыргызстанским коллегами», – сказал депутат.

Изменения вносятся в Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»: в части расширения оснований для запрета въезда в Россию. МВД России, как уполномоченный орган, полностью поддерживает предложенную депутатами от «Единой России» концепцию, отметил Хинштейн.

Ранее жителя Киргизии, напавшего на девушку за обращение на русском языке, водворили в СИЗО в Бишкеке. На этом фоне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих.



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