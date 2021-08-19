 

Зеленский заявил о планах построить большой военно-морской флот до 2035 года

19.08.2021, 10:10, Новости дня
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Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы над этим работаем. Есть задача до 2035-го года построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года. Наша задача – построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. Мы – мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, страна не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. 

«Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс. Будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки. Все это обязательно будет. То же касается и военных баз: строительство первой уже скоро начнется в Бердянске», – сказал президент.

Также Зеленский добавил, что в этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании.

Ранее бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина разучилась строить военные корабли.



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