Туркменистан предоставил воздушное пространство для рейсов из Афганистана

Власти Туркменистана приняли решение о предоставлении воздушного пространства для эвакуации из Афганистана иностранных граждан, сообщила пресс-служба МИД республики.

В МИД Туркменистана заявили, что республика, «выполняя международные обязательства, в том числе и вытекающие из норм международного гуманитарного права, предоставляет свое воздушное пространство для перевозки вышеуказанной категории лиц воздушными судами иностранных государств», передает ТАСС.

Ранее самолет ВВС Казахстана эвакуировал из Афганистана 42 пассажира, в том числе 14 граждан Киргизии, одного россиянина и гражданина Литвы.

Вместе с тем Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало коммерческим операторам не выполнять полеты в воздушном пространстве Афганистана.

До этого управление гражданской авиации Афганистана порекомендовало гражданским транзитным самолетам облетать Кабул, поскольку воздушное пространство столицы открыто только для военных самолетов.

Президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации», заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил последствия от закрытия воздушного пространства Афганистана.