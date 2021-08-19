 

В Пресненском районе Москвы появятся новые площадки для выгула собак

19.08.2021, 10:04, Разное
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Сегодня российская столица может похвастаться большим количеством парковых зон, предназначенных как для тихого отдыха, так и для активного образа жизни. Московские власти занимаются благоустройством территорий, обустраивают новые детские площадки и места для тренировок. Для любителей животных открываются зоны, где можно погулять и с четвероногим другом и подрессировать его.

Так, для жителей Пресненского района Москвы обустроят новые площадки для выгула собак. В рамках завершающегося благоустройства парка Декабрьского восстания власти откроют там сразу две территории для животных.

По предложению местных жителей решено разделить площадки по размерам животных: первая для мелких, вторая для крупных пород собак. Это будет указано на информационных щитах. Площадь каждой зоны выгула составит порядка 190 квадратных метров.

Как уточнили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы, разделение площадок призвано обеспечить более комфортные и безопасные условия для выгула четвероногих друзей. Безусловной необходимостью для собак является возможность побегать без поводка и намордника, а также поиграть с другими животными на площадке. Градация по размерам позволит избежать травм и опасных ситуаций.

Площадки для собак будут размещены в западной части парка Декабрьского восстания, на необходимом по нормативам расстоянии от жилых зон и мест отдыха. Рациональный способ распределения территорий применятся для обеспечения комфорта всех местных жителей. Зоны выгула животных будут отгорожены металлическим забором и гранитным отсевом, безопасным для лап собак.

Москвичи смогут подрессировать своих питомцев с помощью горок с лестницами, барьеров и тоннелей для лазания. Кроме того, на площадках установят чаши с чистой водой для животных. Хозяева собак смогут контролировать чистоту территории с помощью урн с ящиками для диспенсеров с дог-пакетами. Также там появятся удобные стулья со спинками.

Территорию парка осветят более 340 торшеров и небольших светильников. Для безопасности будут вмонтированы 25 камер видеонаблюдения. Работы планируется завершить к началу сентября.



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