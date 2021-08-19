 

Испанцы разочарованы первой в истории гендерно-нейтральной корридой

19.08.2021, 9:31, Разное
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Зрители первой в истории Испании гендерно-нейтральной и расово-справедливой корриды, которая прошла в Барселоне, остались разочарованы, поскольку соревнование оказалось не таким зрелищным, как они ожидали. Впервые против тореадоров вышли не только чёрные быки, но и бурёнки всевозможных расцветок.

Из 30 быков, традиционно участвующих в поединках с тореадорами, на этот раз лишь 5 были самцами и относились к лидийской боевой породе. Остальные участвовавшие в корриде животные принадлежали к разным породам, в том числе мясными молочным, а половина из них была коровами. К огорчению зрителей разнообразные и справедливые животные погибали в течение первых секунд, не предприняв никакой попытки защититься от тореадора. Организаторы корриды признали свою ошибку, однако пообещали исправить её, расширив разнообразие состава не только животных, но и тореадоров.

«Мы понимаем разочарование людей, которые видят, как тренированный боец с быками за несколько секунд перерезает горло корове мясной породы, которая раньше никогда не готовилась к подобным соревнованиям. Всё дело в том, что мы недостаточно разнообразили состав участников, уделив внимание только быкам. В следующий раз вместо профессиональных тореадоров на арену выйдут представители сексуальных меньшинств, трансгендеры, квир-активистки и борцы за социальную справедливость. При этом мы не будем учитывать профессионализм тореадора и породу быка при выборе пары. Во имя истинного равенства, это должен решить случай», – заявил организатор корриды Хуан Изабелла Похер-и-Кардамон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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