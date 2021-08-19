Зыгарь: Печальный образ Нарусовой, теперь уже вдовы Собчака, – пример для Путина, что не надо выводить жену под камеры

Гордон спросил у Зыгаря, почему, на его взгляд, Путин не женится. Писатель признал, что не знает этого, но выдвинул свою версию.

“У меня про это есть в последней книжке: для него важным примером, на который он оглядывается, когда делает выводы, как не надо, является его учитель Анатолий Собчак. И трагическое поражение Анатолия Собчака в 1996 году на выборах губернатора Петербурга – это просто учебник, на который Путин смотрел и, может, смотрит до сих пор. Он сделал из него максимум выводов. Потому что у него на глазах человек потерял власть – и его жизнь полетела под откос”, – рассказал Зыгарь.

Так, отметил журналист, Собчак “выводил на первый план свою жену”, СМИ уделяли ей много времени, а ее непопулярность вредила политику. Кроме того, Собчак позволял функционировать независимым телеканалам и независимым СМИ и принял участие в дебатах против своего главного соперника на выборах в губернаторы Санкт-Петербурга – Владимира Яковлева.

“Собчак делал многое, что делает нормальный западный демократический политик. И все это привело его к поражению. Поэтому это вычеркнуто из правил поведения Владимира Путина. Конечно же, печальный образ Людмилы Нарусовой, теперь уже вдовы Анатолия Собчака, – пример для Владимира Путина, что не надо выводить семью под камеры”, – считает Зыгарь.

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Контекст:

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. Скончался 19 февраля 2000 года в гостинице “Русь” в Светлогорске, по официальному заключению, от острой сердечной недостаточности. Существуют версии о его убийстве.

Собчак занимал должность мэра Санкт-Петербурга с июня 1991 года по июнь 1996 года. Путин был помощником Собчака.

Должность президента РФ Путин занимает с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Владимир и Людмила Путины поженились в 1983 году. Спустя 30 лет, в 2013-м, они объявили, что решили развестись.

По данным СМИ, Путина вышла замуж за главу Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного, который младше нее на 21 год.

Ранее российские и западные таблоиды писали, что у Путина есть личные отношения с известной российской гимнасткой, бывшим депутатом Госдумы России Алиной Кабаевой.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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