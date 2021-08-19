 

Четверых детей, которые потерялись в Закарпатской области, нашли

19.08.2021, 9:20, Новости дня
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“Николай, Людмила, Мария и Даниэла пробыли в лесу всю ночь, но слава богу, живы и здоровы, хотя и напуганы. Спасибо всем полицейским, спасателям, Нацгваридийцям и волонтерам, кто присоединился к поискам!” – написал глава МВД,

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4186278318086939

Как сообщила пресс-служба Закарпатского областного управления ГСЧС, детей на поле заметил специалист горного поисково-спасательного отделения Мукачево Юрий Шпенык. Он отвез их в село Порошково.

“Предварительно, состояние их здоровья удовлетворительное”, – сообщили в ГСЧС.

Контекст:

Четверо детей пропали в Закарпатской области вечером 18 августа. Они пошли в лес собирать ягоды и грибы и заблудились, сообщали в ГСЧС.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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