Четверых детей, которые потерялись в Закарпатской области, нашли

“Николай, Людмила, Мария и Даниэла пробыли в лесу всю ночь, но слава богу, живы и здоровы, хотя и напуганы. Спасибо всем полицейским, спасателям, Нацгваридийцям и волонтерам, кто присоединился к поискам!” – написал глава МВД,

https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4186278318086939

Как сообщила пресс-служба Закарпатского областного управления ГСЧС, детей на поле заметил специалист горного поисково-спасательного отделения Мукачево Юрий Шпенык. Он отвез их в село Порошково.

“Предварительно, состояние их здоровья удовлетворительное”, – сообщили в ГСЧС.

Контекст:

Четверо детей пропали в Закарпатской области вечером 18 августа. Они пошли в лес собирать ягоды и грибы и заблудились, сообщали в ГСЧС.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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