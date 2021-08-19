 

Сообщения в WhatsApp смогут автоматически удаляться через 90 дней

19.08.2021, 9:18, Разное
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В мессенджере WhatsApp сообщения смогут автоматически удаляться через 90 дней. Об этом сообщают пользователи бета-версии 2.21.9.6 для Android.
Разработчики приложения решили добавить функцию автоматического удаления сообщений спустя три месяца, а в ноябре ушедшего года пользователям предоставили возможность удалять сообщения спустя неделю. Также планируется введение функции уничтожения СМС навсегда после просмотра.

Новое обновление позволит использующим для общения мессенджер удалять сообщения спустя сутки, 7 и 90 дней, что показано на скриншоте одного из юзеров. Примечательно, что разработчики WhatsApp отводят для тестирования длительные периоды времени, поэтому ожидать появления функции для большой аудитории юзеров можно целый месяц.

Источник: www.ixbt.com



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