 

Ученые назвали вид чая, защищающий от болезни Альцгеймера

19.08.2021, 9:18, Разное
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Учёные из США назвали вид чая, защищающий организм человека и препятствующий развитию болезни Альцгеймера. Речь идёт о напитке из цветов гибискуса, более известном как каркаде.
В ходе исследования учёные установили, что при употреблении этого чая у человека понижается систолическое и диастолическое артериальное давление. Это приводит к снижению рисков нейровоспалений и, как следствие, защищает от болезни Альцгеймера. Также в этом помогает способность каркаде снижать риск диабета за счёт активных веществ, помогающих контролировать уровень глюкозы в крови.

Сам гибискус обладает способностью поддерживать нормальную работу пищеварительной системы. Его лепестки также богаты железом. При употреблении чая существенно повышается иммунная защита человека, так как железо играет важную роль в формировании красных кровяных телец, которые транспортируют кислород.

Источник: ufacitynews.ru



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