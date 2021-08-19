Боль в ногах при выполнении повседневных дел может сигнализировать о диабете

Врачи из клиники Майо назвали боль в ногах при выполнении повседневных дел возможным симптомом диабета второго типа. При данном заболевании организм в недостаточном количестве вырабатывает инсулин, или же он не усваивается клетками.

При высоком уровне сахара в крови начинают повреждаться нервы, находящиеся за пределами спинного и головного мозга. Состояние называется периферической невропатией и сопровождается определенными типами боли. К таковым относятся болевые ощущения в ногах, если на них приходится незначительный вес, например, одеяло. Также у человека могут наблюдаться мышечная слабость, отсутствие координации и случаи падения, ощущение надетых носков или перчаток на конечности, когда их на самом деле нет, поражение двигательных нервов и даже паралич.

При указанных состояниях следует обратиться к врачу и сдать анализы на уровень сахара в крови. После консультации предстоит сменить рацион, ведь при соблюдении диеты удается привести показатели в норму. Медики рекомендуют придерживаться низкоуглеводной диеты, что поможет нормализовать уровень сахара и сбросить лишний вес.

Источник: www.medikforum.ru