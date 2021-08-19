Инфекционист объяснил отсутствие лекарств от COVID-19

Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения коронавируса, так как все считали, что COVID-19 – сезонная инфекция, отметил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Горелов заявил, что «работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин», передает РИА «Новости».

«Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», – сказал он, отвечая на вопрос, почему вакцины против COVID-19 созданы, а эффективного лекарства пока нет.

Он отметил, что разработка препаратов занимает более длительное время и требует огромных средств. Есть примеры и других инфекций, против которых есть вакцины, но нет лекарства – это корь и бешенство.

Любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить, подчеркнул инфекционист.

Ранее выяснилось, что средство от глистов эффективно против коронавируса.