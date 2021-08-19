 

Нефть подешевела после публикации протокола заседания ФРС США

19.08.2021, 9:16, Новости дня
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются на публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая помимо прочего способствовала росту курса доллара.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,26% – до 67,37 доллара за баррель; октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,47% – до 64,25 доллара за баррель, сентябрьские – на 1,62%, до 64,4 доллара, передает РИА «Новости».

В протоколе заседания регулятора отмечается, что условия, подходящие для начала снижения темпов выкупа финансовых активов с рынка, могут наступить уже в текущем году при условии, что американская экономика будет развиваться соответственно ожиданиям. В то же время некоторые участники заседания считают более целесообразным начать снижение темпов выкупа лишь в будущем году. После этого курс доллара начал заметно расти, что отразилось на динамике цен на сырьевые активы.

Давление на котировки нефти также по-прежнему оказывают опасения за спрос. Рост заболеваемости коронавирусом в мире, вызванный распространением штамма «дельта», создает краткосрочные риски для спроса, поскольку вынуждает правительства ужесточать карантинные меры.



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