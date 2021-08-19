Скандалы: Генералу СКР нажгли до обвинения

У поджога дома губернатора Волгоградской области, в котором обвинили Михаила Музраева, оказалась рыночная предыстория

В Южном окружном военном суде на процессе по делу экс- руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и авторитетного предпринимателя Владимира Зубкова, обвиняемых в поджоге дома волгоградского губернатора Андрея Бочарова, выступил сам основной подсудимый.

Генерал-лейтенант юстиции убеждал суд, что мотивов для теракта против чиновника у него не было, напротив, он всячески поддерживал главу региона и по его просьбе разобрался со злоупотреблениями на Центральном рынке Волгограда, что и стало поводом для мести главе региона и оговора самого генерала.

В течение трех дней генерал Музраев с утра до вечера давал показания. Но это не все. Сейчас объявлен перерыв, а затем подсудимым опять дадут слово. Михаил Музраев сообщил суду, что познакомился с Андреем Бочаровым еще до избрания того губернатором. Между ними, по словам подсудимого, сложились конструктивные отношения в работе и приятельские на досуге: они играли в теннис, бильярд, а когда у генерала случился инсульт, то губернатор его навещал в больнице. Михаил Музраев утверждает, что поддерживал политику господина Бочарова в регионе. В частности, он поспособствовал разрешению затянувшейся проблемы волгоградского МУП «Центральный рынок», которая беспокоила главу региона: речь шла о заниженной арендной плате и недополучении средств в бюджет. Генерал поручил своим подчиненным начать проверку. Заместители генерала, изучив материалы, пришли к выводу, что состава преступления в действиях директора рынка нет, но он не согласился с ними и настоял на возбуждении уголовного дела. В результате директору рынка Михаилу Калачеву инкриминировали ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) при заключении договора аренды с ООО «Центральный рынок», возглавляемым Евгением Ремезовым. Следователи выяснили, что договор не учитывал методику определения арендной платы за пользование муниципальной недвижимостью, в итоге город «потерял» 263 млн руб., а ООО обогатилось, сдавая в субаренду эти же площади по цене, увеличенной более чем в 20 раз.

По утверждению генерала, губернатор попросил его убедить Ремезова добровольно выплатить разницу и перейти на требуемую методику расчета аренды муниципальной недвижимости или вернуть имущество. По словам Музраева, он вызвал Ремезова в свой кабинет, воспользовавшись его явкой к следователю, и потребовал привести договор в соответствие с нормативом или расторгнуть договор в досудебном порядке. Ремезов отказался, и господин Музраев, по его словам, рекомендовал господину Бочарову от лица администрации обратиться в суд, что и было сделано. Впоследствии арбитраж удовлетворил иск горадминистрации, признав договор недействительным и обязав компанию Ремезова выплатить недоимку. Таким образом, авторитетный предприниматель лишился доходного бизнеса, и именно он из мести, считает генерал, организовал поджог губернаторского дома через своих охранников.

В свою очередь, Музраев поручил своим подчиненным проверить ООО «Центральный рынок» на возможность уклонения от уплаты налогов, поскольку фирма сдавала в субаренду взаимозависимым индивидуальным предпринимателям, которые в дальнейшем перезаключали договоры субаренды с другими компаниями, уходя от налогов. Проверки показали недоимки в 16 млн руб. и 18 млн руб. По данным фактам региональное следственное управление возбудило в отношении ООО «Центральный рынок» уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от налогов), а уголовное дело Михаила Калачева, директора МУП «Центральный рынок», было передано на рассмотрение СУ СКР по Южному Федеральному округу. Именно авторитетные бизнесмены, считает генерал, были заинтересованы в акциях против губернатора и в оговоре самого начальника следственного управления.

Сергей Иванов