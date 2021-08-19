Почему некоторые верят, что Земля плоская?

Вокруг так много доказательств шарообразности Земли, но люди еще верят в ее плоскость. Чем это вызвано?

Оказывается, не отказом принимать факты, не ошибочностью науки и даже не в силу умственных способностей. Реальная причина может вас удивить.

Ряд древних культур считали, что Земля плоская. Это просто представить и это видно, когда стоишь на поверхности планеты и не вдумываешься. Но человек уже живет не только на самой планете, но и на ее орбите, а взглянуть на шарообразную Землю может любой, подключившись к камере МКС. Но до сих пор есть люди, которые верят, что Земля плоская, несмотря на тонны доказательств обратного. Почему? Просто глядя по сторонам несложно понять, что на плоской поверхности не может наблюдаться то, что мы видим.

Например, удаляющиеся объекты не только начинают казаться меньше, но и постепенно исчезают: сначала за горизонтом скрывается их нижняя часть, а затем и верхняя. Если вы когда-нибудь наблюдали за кораблем на горизонте, вы видели это сами. И наоборот: приближаясь к горам, мы видим сначала их вершины, а уж потом основания.

Доказательства есть и на небе — вы можете видеть Полярную звезду над северным географическим полюсом Земли, но только в северном полушарии. По мере продвижения на юг Полярная звезда опускается все ниже и ниже к горизонту. Как только вы пересечете экватор, она скроется за горизонтом — изгибом Земли. Оказавшись в южном полушарии, человек видит новые для себя созвездия, которых нет в северных широтах, так как они прячутся все за тем же горизонтом.

Во время лунного затмения, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на свой спутник, мы видим, что тень эта — круглая. И неважно, из какой точки земного шара вы наблюдается затмение — тень круглая везде. Такое возможно только в одном случае: если тень отбрасывает шар. Это простой вопрос геометрии.

Кроме того, все другие когда-либо обнаруженные нами планеты выглядят круглыми, а наблюдая их вращение мы понимаем, что это шары.

Но спор о плоскости Земли вряд ли вызван огрехами доказательств или научного процесса, так как некоторые люди не приходят к подобным выводам на основании тех же наблюдений. Вместо этого они считают, что нас вводят в заблуждение и лгут, желая зачем-то, чтобы вы поверили в шарообразную Землю.

Итак, вопрос не в том, «почему люди верят в плоскую Землю», а скорее в том, «почему люди верят в заговор»? Ответ прост: из-за отсутствия доверия.

Многие не доверяют окружающему их обществу, особенно его элите: чиновникам, ученым, космонавтам и так далее. Утверждая, что Земля плоская, люди на самом деле выражают глубокое недоверие ученым и самой науке.

Если вы вдруг наткнетесь на такого человека, который не верит в шарообразность Земли, то лучше не спорьте с ним, не приводите железные доказательства и аргументы, а пойдите другим путем: спросите себя, как лично вы можете укрепить его доверие людям.