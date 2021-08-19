Меркель обсудила с Байденом ситуацию в Афганистане

“Канцлер Меркель подчеркнула необходимость разрешить как можно большему числу афганских граждан, поддержавших Германию, покинуть страну. Федеральный канцлер и президент Байден договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между Бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула. Они договорились вывезти как можно больше уязвимых людей”, – сообщил Зайберт.

Меркель также обсуждала Афганистан в телефонных разговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден и Меркель “высоко оценили постоянные усилия своего военного и гражданского персонала, который тесно сотрудничает в Кабуле по эвакуации своих граждан, уязвимых афганцев и отважных афганских граждан, которые в течение последних 20 лет неустанно трудились над обеспечением безопасности, укреплением мира и содействием развитию афганского народа”.

“Они также обсудили необходимость тесной координации по оказанию гуманитарной помощи уязвимым афганцам в стране, а также поддержки соседних государств, и договорились продолжить планирование этой работы на предстоящей виртуальной встрече партнеров G7”, – говорится в сообщении.

Контекст:

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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