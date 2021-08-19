 

В Украине за сутки от коронавируса привились 120 тыс. человек

19.08.2021, 8:26, Новости дня
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62 714 человек получил первую дозу вакцины, а 57 290 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

18 августа в Украине прививки делали 843 мобильные бригады, также работали 2745 прививочных пунктов и 326 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу 4 914 253 человека, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 908 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 7 823 001 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1925817504248012

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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