В Украине за сутки от коронавируса привились 120 тыс. человек

62 714 человек получил первую дозу вакцины, а 57 290 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

18 августа в Украине прививки делали 843 мобильные бригады, также работали 2745 прививочных пунктов и 326 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу 4 914 253 человека, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 908 748 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 7 823 001 прививок.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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