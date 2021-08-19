Диетолог Рахманова рассказала, кому нельзя есть яблоки

Яблоки всегда считались полезными благодаря наличию множества витаминов и полезных веществ в составе. В честь Яблочного Спаса диетолог Евгения Рахманова рассказала, кому опасно употреблять данные фрукты, ведь это грозит проблемами со здоровьем и самочувствием.

По словам диетолога, здоровому человеку в день можно употреблять по два-три больших яблока. При выборе фрукта стоит обращать внимание на калорийность, а также условия их хранения. Зеленые яблоки менее калорийные, чем красные, поэтому следящим за своим весом людям стоит отдавать предпочтение первому сорту. Ощущение сытости при употреблении фруктов достигается за счет клетчатки и пектина, которые не перевариваются в желудке, а напитываются влагой, создавая объем.

Что касается противопоказаний, то диетолог не рекомендует употреблять яблоки людям с гастритом, язвой желудка и кишечника. Особую опасность представляет съеденные натощак фрукты, так как вызывают вздутие живота, обострение заболеваний ЖКТ и раздражение слизистых. Выходом станет приготовление яблок в духовке, ведь во время запекания часть раздражающих органы системы пищеварения кислот теряется.

Диабетикам, по словам Рахмановой, можно есть не более 1 яблока в день. Также нужно отдавать предпочтение зеленым плодам. Если чрезмерно увлечься фруктами, то может появиться аллергическая реакция. Мнение о пользе кожуры яблок является правдивым, ведь в ней содержится клетчатка и флавоноиды. Косточки плодов тоже можно употреблять, в них содержится дневная норма йода, однако опасность представляют 100 съеденных семян плодов за день.

Источник: www.5-tv.ru