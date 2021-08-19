Азиза отменила свадьбу с итальянским женихом

Азиза в начале года получила предложение руки и сердца от итальянского ухажера, пара готовилась к свадьбе, а также планировала родить ребенка. Возникшие с зачатием проблемы привели к тому, что певица отменила свадьбу, а возлюбленный вернулся на родину.

Стоит отметить, что Азиза старше Алессандро почти на 20 лет, однако разница в возрасте не помешала им закрутить роман. После помолвки исполнительница стала искать донора яйцеклеток среди своих родственников, так как не захотела брать ребенка из детского дома, ведь «Алессандро очень продуктивный в плане здоровья». Певица уверена, что только совместный ребенок поможет сделать счастливым молодого избранника и укрепит семейный союз. Несколько племянниц Азизы отозвались на просьбу о помощи, другие же обвинили артистку в том, что она вспомнила о существовании родных, когда столкнулась с проблемой.

Теперь же стало известно, что певица отменила свадьбу, так как у нее «сдали нервы». Неудачные попытки завести наследника Азиза посчитала огромной неудачей, а после разговора Алессандро улетел в Италию. Журналисты программы «Пусть говорят» связались с ним, а итальянец опроверг отмену бракосочетания, отметив, что оно просто перенесено на неопределенное время. Алессандро рассказал, что поездка на родину связана с решением накопившихся дел, он признался в любви Азизе и пообещал в конце августа «все решить».

Источник: www.starhit.ru