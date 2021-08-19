В ВОЗ рассказали о способе спасти жизнь при штамме COVID «дельта»
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Вакцинация предотвращает тяжелое течение заболевания и летальные исходы при заражении «дельта»-штаммом коронавируса, сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
Сваминатан заявила, что «вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта «дельта», передает РИА «Новости».
Эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала, что даже в тех странах, где уровень вакцинации высок, штамм «дельта» циркулирует в тех сообществах, где меньше вакцинированных людей и где не соблюдаются меры по ограничению распространения инфекции.
Сваминатан добавила, что ВОЗ на данный момент не видит необходимости в дополнительных дозах вакцины от COVID-19.
«Их применение не должно являться приоритетом», – подчеркнула она.
Ранее в ВОЗ заявили об опережении штаммом «дельта» мер реагирования на пандемию.
До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против дельта-штамма коронавируса составляет примерно 83%.
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