В ВОЗ рассказали о способе спасти жизнь при штамме COVID «дельта»

Вакцинация предотвращает тяжелое течение заболевания и летальные исходы при заражении «дельта»-штаммом коронавируса, сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Сваминатан заявила, что «вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта «дельта», передает РИА «Новости».

Эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала, что даже в тех странах, где уровень вакцинации высок, штамм «дельта» циркулирует в тех сообществах, где меньше вакцинированных людей и где не соблюдаются меры по ограничению распространения инфекции.

Сваминатан добавила, что ВОЗ на данный момент не видит необходимости в дополнительных дозах вакцины от COVID-19.

«Их применение не должно являться приоритетом», – подчеркнула она.

Ранее в ВОЗ заявили об опережении штаммом «дельта» мер реагирования на пандемию.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против дельта-штамма коронавируса составляет примерно 83%.