 

В рекомендации Минздрава добавят информацию о вакцинации людей с ВИЧ от COVID

19.08.2021, 8:22, Новости дня
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Данные по вакцинации от коронавируса пациентов с ВИЧ будут представлены в обновленных рекомендациях Минздрава по вакцинации взрослого населения, сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус.

«Начата масштабная совместная работа территориальных центров СПИД и Ассоциации НКО для содействия в реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации по мотивации и привлечению ВИЧ-положительных пациентов к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Развернутые рекомендации по вакцинации будут представлены в обновленных Временных методических рекомендациях по вакцинации взрослого населения от COVID-19 Министерства здравоохранения Российской Федерации», – сказал Мазус, передает РИА «Новости».

По его словам, вакцинация для профилактики коронавируса рекомендуется всем ВИЧ-инфицированным пациентам, вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и вирусной нагрузки.

«Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию (АРТ), которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приёма АРТ», – отметил Мазус.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что в Санкт-Петербурге люди с ВИЧ массово сталкиваются с отказами в вакцинации против COVID-19. Однако позже представитель городского комитета по здравоохранению заявил, что жалобы на отказ в вакцинации ВИЧ-инфицированных от COVID-19 в комитет не поступали и «это единичные случаи». 



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