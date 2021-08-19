 

Скандалы: Только в полете живут адвокаты

19.08.2021, 8:18, Разное
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В «Аэрофлоте», в отношении юристов на которых завели уголовное дело, не считают, что под видом юрзащиты у компании своровали 250 млн.

На днях в Гагаринском райсуде Москвы, где рассматривается уголовное дело о хищении у «Аэрофлота» 250 млн руб. путем злоупотреблений при оказании компании юридических услуг, был допрошен ключевой свидетель обвинения — экс-директор юридического департамента ПАО «Аэрофлот» Андрей Грузинов. Свидетель заявил суду, что претензий по работе к адвокатам у него не было, а их ставки были сопоставимы со ставками их коллег.

Допрос основного свидетеля Андрея Грузинова состоялся в конце судебного заседания. На вопросы председательствующей на судебном процессе Ольги Арбузовой господин Грузинов заявил, что и до истории, составившей фабулу уголовного дела, практика привлечения компанией сторонних адвокатов имела место и носила регулярный характер. Кроме того, по словам бывшего директора юридического департамента «Аэрофлота», ставки адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец, которые проходят по делу обвиняемыми, на момент исполнения ими контрактов были сопоставимы с гонорарами других адвокатов, которых компания привлекала к защите своих интересов в судах. По мнению свидетеля, свою работу адвокаты выполняли добросовестно, дела в судах выигрывали, при этом данными о завышении стоимости или объемов работ господин Грузинов, по его словам, не обладает. Адвокатам Сливко и Кибец, сообщил суду господин Грузинов, поручалась работа по уголовным делам, которую сотрудники юрдепартамента «Аэрофлота» «в принципе не могли выполнить», а также по сложным арбитражным делам о банкротствах, что «было вызвано практической необходимостью».

Бывшая глава юридического департамента ПАО «Аэрофлот» Татьяна Давыдова
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, что уголовное дело по факту хищения денежных средств авиакомпании по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) СКР возбудил в сентябре 2019 года. Под уголовное преследование попали замгендиректора авиакомпании по правовым вопросам Владимир Александров, глава юридического департамента Татьяна Давыдова, а также Дина Кибец и Александр Сливко из адвокатской коллегии «Ваш адвокатский партнер». По версии следствия, Владимир Александров и Татьяна Давыдова обеспечивали в 2016–2018 годах заключение контрактов с коллегией по завышенным расценкам, а та предоставляла ложные счета на оплату работ. Всего между ПАО «Аэрофлот» и адвокатами было заключено пять договоров на общую сумму 250,6 млн руб. Между тем, считает обвинение, необходимость в этом отсутствовала, поскольку с этими вопросами вполне могли справиться сотрудники юрдепартамента авиакомпании. Кроме того, по расчетам судебной экспертизы, за свою работу адвокаты должны были получить от «Аэрофлота» не более 6 млн руб. Потерпевшим по делу следствие признало «Аэрофлот», с чем компания не согласилась, и московское территориальное управление Роскомимущества, которое подало к обвиняемым иск на 144,9 млн руб.

Заместитель генереального директора ПАО «Аэрофлот» Владимир Александров
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Утверждение следствия о завышении объемов выполненных работ, которые могли бы выполнить штатные сотрудники, несостоятельно, так как в деле содержатся многочисленные доказательства того, что экономический эффект от работы Сливко и Кибец составил несколько миллиардов рублей для авиакомпании, а привлечение внешних специалистов по оказанию юридических услуг по уголовным и иным делам предусмотрено внутренней документацией ПАО «Аэрофлот»»,— сказала “Ъ” адвокат господина Александрова Мария Корчагина. Ранее сам господин Александров заявил суду, что привлечение к работе адвокатов Сливко и Кибец было вызвано реальной необходимостью и каких-либо выгод для себя от контрактов с ними он не получил. По его словам, заключению договоров с адвокатами предшествовали согласования и проверки и на коллегиальное решение он повлиять не мог. Он признал, что рекомендовал руководству авиакомпании адвоката Кибец и результаты ее работы только подтвердили правильность его выбора.

Юрий Сенаторов



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