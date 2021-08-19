Скандалы: Сергей Собянин дал наставления своим ставленникам

Близкие к мэру Москвы губернаторы получили от его окружения рекомендацию как подготовиться к своему переизбранию на новый срок

Близкие к главе Москвы Сергею Собянину губернаторы активизировали политическую деятельность. По неофициальной информации, они получили от окружения мэра рекомендацию подготовить почву к своему переизбранию на новый срок. Происходящее может быть попыткой игры на опережение – у силовиков накопились вопросы к шести губернаторам. Не определена и послевыборная судьба самого столичного градоначальника.

Подробности возможной атаки на группу губернаторов и их полный список пока не разглашаются. Известно лишь, что в «красную зону» попал глава Орловской области Андрей Клычков (известен как назначенец из Москвы, рекомендованный Собяниным). По данным регионального УМВД, с начала года местные силовики провели 207 проверок физических и юридических лиц, получающих финансирование из федерального бюджета. В ходе проверки было возбуждено 83 уголовных дела, связанных с хищением и нецелевым расходованием бюджетных средств. Часть из них касалась финансирования нацпроектов «Демография» и «Образование».

Помимо этого, региональный департамент имущественных и земельных отношений подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ).

Вотчиной Сергея Собянина остаётся УрФО. Под его влиянием находятся четыре из шести уральских губернаторов: глава Свердловской области Евгений Куйвашев, Курганской области Вадим Шумков, Тюменской области Александр Моор и ЯНАО Дмитрий Артюхов. Считается, что с некоторыми оговорками в «пояс Собянина» также входят Тверская, Калужская, Омская области, Татарстан и некоторые другие регионы.

Наиболее напряжённые отношения у силовиков сохраняются с омским губернатором Александром Бурковым и Евгением Куйвашевым. В отношении ранее работавших в их командах министров расследуются уголовные дела. Не исключено, что после выборов в Госдуму объём проводимых правоохранителями оперативных мероприятий значительно вырастет.

Источники «Октагон.Урал» отмечают, что главной заинтересованной в ослаблении Александра Буркова стороной являются представители местных контрэлит, владеющие крупнейшими предприятиями и активами. Они будут энергично бороться с губернаторской командой в 2022 году на выборах в городской совет Омска, на работу которого сохраняют существенное влияние. Выборы главы региона пройдут лишь в 2023 году, поэтому у Буркова есть время для перегруппировки сил, усиления внутренней и информационной политики.

У Евгения Куйвашева времени гораздо меньше. Выборы главы Свердловской области пройдут в 2022 году. До июня включительно представители его команды были уверены, что Куйвашев не будет выдвигаться на очередной срок.

– Активно ходили слухи о том, что Евгений Куйвашев ведёт переговоры о переходе на работу в Правительство РФ. В том числе велись переговоры о его назначении на пост заместителя министра промышленности и торговли РФ, но на должность в апреле был назначен другой человек, – рассказывает представитель свердловской власти.

Параллельно с этим до июня включительно на свердловского губернатора предпринималась целенаправленная информационная атака с привлечением региональных и федеральных СМИ. В основном она касалась возбуждения новых эпизодов уголовного дела против экс-министра по управлению госимуществом Алексея Пьянкова. Однако уже в июле критика в отношении губернатора сошла на нет.

Осведомлённые собеседники «Октагон.Урал» называют две возможных причины стабилизации ситуации. Первая – изменение отношения к Куйвашеву представителей внутриполитического блока Кремля, которые были как минимум осведомлены о ведущейся против него весной кампании. Вторая – появление проблем у Сергея Собянина.

– Понятно, что только мэр Москвы мог пролоббировать назначение Евгения Куйвашева в федеральное Правительство. Если Куйвашеву была спущена рекомендация проработать ещё пять лет губернатором, то значит, у Собянина такой возможности на данный момент нет. Это значит, что Собянин не уверен, что после выборов в Госдуму будет оказывать серьёзное влияние на процесс формирования нового кабинета министров, – отмечает свердловский политик.

Эту версию подтверждает формат идущей в Свердловской области кампании по выборам депутатов Госдумы РФ. Штаб Евгения Куйвашева принял решение не использовать в агитационно-предвыборных материалах символику и даже наименование «Единой России». Ставка сделана на личность губернатора. На уличных билбордах первой волны изображена его фотография со слоганами «Работа – это волнует каждого из нас», «Дети – это волнует каждого из нас» и им подобными. Уличные щиты второй волны получились ещё более минималистичными. Под фото Куйвашева размещён слоган из одного слова – «Справимся».

– Учитывая, что впервые за много лет не создан отдельный избирательный штаб в областном отделении «Единой России», что в большую часть муниципалитетов до сих пор не поступили партийные листовки и газеты, что мэрам не спущено указание об использовании административного ресурса, можно сказать, что в регионе полным ходом идёт губернаторская кампания. Накачивается узнаваемость и рейтинг Куйвашева. И создаётся впечатление, что результат «Единой России» на выборах в сентябре 2021 года при этом не особенно кого-то интересует, – говорит один из участников кампании.

Константин Джултаев