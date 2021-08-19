В России продлили арест бывшему “министру доходов” “ДНР” Ташкенту

Тимофеева обвиняют в мошенничестве вместе с с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова, а ныне бизнесменом Игорем Сосновским.

По версии следствия, подозреваемые обещали бывшему главе “Рэйлтрансхолдинг” Сергею Шпаку, который обвиняется в хищении у компании “ВЭБ-лизинг”, за $5 млн добиться прекращения его уголовного преследования. Также обещали снять его с международного розыска. Шпак передал эту информацию в ФСБ.

При получении денег Тимофеева и Сосновского задержали. Тимофеев свою вину не признал. Однако его подельник полностью согласился со следствием, признал свою вину и дал показания на своего напарника. Их он подтвердил и на очной ставке с Тимофеевым.

При избрании меры пресечения Тимофееву следствие просило суд учесть, что тот, оставшись на свободе, может противодействовать расследованию уголовного дела, оказать давление на потерпевшего, а также на Сосновского или уничтожить еще не обнаруженные доказательства его преступной деятельности.

Кроме того, следствие указало, что после возбуждения уголовного дела Тимофеев пытался скрыться, поменял место жительства и номера телефонов. Кроме того, следствие подчеркнуло, что он обладает обширными связями в государственных и правоохранительных органах. Суд все это учел и отправил Тимофеева в СИЗО. А на днях срок ареста был ему продлен до октября.

Контекст:

Как сообщает “Радіо Свобода”, Тимофеев участвовал в захвате здания городского совета Донецка в 2014 году, позднее был назначен в первый состав так называемого правительства “ДНР” на должность “министра доходов и сборов”.

Он участвовал в обменах пленными между боевиками и украинскими властями. 31 августа 2018 года Тимофеев был ранен во время взрыва в донецком ресторане “Сепар”, когда погиб главарь группировки “ДНР” Александр Захарченко. После этого он уехал в Россию.

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