 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и укрепился к евро

19.08.2021, 7:28, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек, курс евро опустился на 5 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и составил 73,94 рубля. Курс евро опустился на 5 копеек и составил 86,42 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль после небольшого снижения на старте торгов перешел к символическому росту против доллара и евро.



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