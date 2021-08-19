Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и укрепился к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек, курс евро опустился на 5 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и составил 73,94 рубля. Курс евро опустился на 5 копеек и составил 86,42 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль после небольшого снижения на старте торгов перешел к символическому росту против доллара и евро.