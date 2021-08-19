 

Euronews – Боррель объявил о готовности Евросоюза начать диалог с талибами

19.08.2021, 7:26, Новости дня
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Руководство Евросоюза готово вступить в диалог с захватившими власть в Афганистане представителями движения «Талибан»*, заявил Жозеп Боррель после экстренного онлайн-совещания европейских министров иностранных дел. Однако сотрудничество с любым будущим афганским правительством будет зависеть от мирного урегулирования кризиса и соблюдения прав всего населения страны, подчеркнул при этом глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Евросоюз готов начать диалог с движением «Талибан»*, но его признание будет зависеть от его действий. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел сообщества. Излагая стратегию блока в отношении ситуации в Афганистане, он констатировал, что открытие канала связи с талибами — это единственный путь вперёд. 

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, глава внешнеполитического ведомства ЕС: «Талибан» выиграл войну — поэтому нам придется разговаривать с ними. И как можно скорее начать диалог, чтобы предотвратить гуманитарную и потенциальную миграционную катастрофу, а также гуманитарный кризис. 

По словам Борреля, сотрудничество с любым будущим афганским правительством будет зависеть от мирного и всеобъемлющего урегулирования нынешнего кризиса, а также соблюдения основных прав всех афганцев, особенно женщин и девочек. 

Афганская журналистка из Брюсселя выразила обеспокоенность в связи с развитием событий у нее на родине и обратилась с эмоциональным призывом к ЕС. 

ЛАЙЛУМА САДИД, журналистка Brussels Morning Newspaper: Я умоляю вас, пожалуйста, не признавайте «Талибан» без условий. Мы не хотим возвращаться назад, мы хотим идти вперёд! 

АННЕЛИЗ БОРЖЕС, корреспондент Euronews: Жозеп Боррель говорит, что захват Афганистана талибами — это самая важная геополитическая проблема с момента аннексии** Крыма Россией в 2014 году. И она будет иметь серьёзные региональные и международные последствия. По мнению главного дипломата ЕС, последние события также служат ещё одним примером того, как Европе необходимо развивать стратегическую автономию, чтобы иметь возможность быстрее реагировать на проблемы, которые напрямую затрагивают блок. Боррель рассказал об отправке делегации для переговоров с талибами, о выводе из страны около 400 местных афганских сотрудников. Изменились ли афганские боевики за последние годы и можно ли будет их воспринимать в качестве надёжных партнеров в будущем? Об этом, отметил Боррель, говорить пока рано. Пока они выглядят, как и раньше, но лучше говорят по-английски. 

Аннелиз Боржес, Брюссель, Euronews. 

Дата выхода в эфир 18 августа 2021 года. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г. 

** Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 



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