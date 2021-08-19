Welt – новая умеренность «Талибана» — это тактический обман и очковтирательство

Сдержанные и умеренные обещания «Талибана»* — это только тактический расчёт, обман и очковтирательство, рассчитанное на то, чтобы добиться признания Запада, убеждён корреспондент телеканал Welt Кристоф Ваннер. По его мнению, речь идёт о радикальной исламистской террористической группировке, и внезапная перемена позиции в этом случае абсолютно нереалистична: как только шум вокруг Афганистана утихнет, репрессии продолжатся.

Кристоф, выступление «Талибана»* было сдержанным и умеренным — в это можно поверить, или это только тактика, рассчитанная на то, что Запад, в случае сомнений, его даже признает, будет вести с ним переговоры, примет его?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Да, это тактика, это обман, это, по сути, не что иное, как очковтирательство, — то, что там происходит. «Талибан» — это радикальные исламистские террористические войска, в прошлом они неоднократно это доказывали. Они сотрудничали с «Аль-Каидой»**, они совершали теракты, они попирали права человека, попирали права женщин. Откуда теперь вдруг взяться такой перемене мировоззрения? В первую очередь, принимая во внимание тот факт, что все мужчины с тех времён основания в 1994 году, которые сегодня ещё живы, по-прежнему здесь и занимают чрезвычайно высокие посты.

Так что «Талибан» — это радикальные исламисты, которые сейчас действуют прагматично, которые захотели, чтобы Запад их признал, захотели сохранять диалог с немецким правительством, с американцами. И я не устану повторять: как только международный интерес и, прежде всего, интерес СМИ снова утихнет, репрессии продолжатся, и тогда люди, которые настроены против «Талибана», снова будут переживать жуткие времена, — в этом я уверен на сто процентов. Перемена мировоззрения «Талибана», на мой взгляд, абсолютно нереалистична.

Это был Кристоф Ваннер в Ташкенте, спасибо.

Дата выхода в эфир 18 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.