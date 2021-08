Le Figaro – «акт любви» — папа Франциск призвал Америку вакцинироваться

На фоне роста показателей заболеваемости папа Римский Франциск принял участие в кампании «It’s up to you» («Дело за тобой». — ИноТВ), которая пропагандирует вакцинацию в в Соединённых Штатах и других странах Америки. Понтифик заявил, что прививка — это «акт любви» к себе самим, родным, друзьям и всему человечеству.



Reuters

В среду папа Римский Франциск назвал вакцинацию против коронавируса «актом любви» и призвал всех верующих сделать прививку, пишет Le Figaro.

Как рассказывает издание, 84-летний понтифик зависал послание в поддержку кампании «It’s up to you» («Дело за тобой». — ИноТВ), цель которой — стимулировать вакцинацию в Соединённых Штатах и других странах Америки. «Благодаря Богу и работе многих людей теперь у нас появились вакцины для защиты от COVID-19, — говорит Франциск на видеозаписи. — Они дают нам надежду покончить с этой пандемией, но только если они будут доступны для всех и если мы будем работать вместе».

Vaccination is a simple way of promoting the common good and caring for each other, especially the most vulnerable. https://t.co/j9prRxvpoi

— Pope Francis (@Pontifex) August 18, 2021

Также папа Римский подчеркнул, что привиться от коронавируса — это «акт любви». «Способствовать тому, чтобы большинство людей сделали прививку, также представляет собой акт любви, — приводит Le Figaro слова понтифика. — Любви к самим себе, любви к родным и друзьям, любви ко всем народам».