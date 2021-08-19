 

Трамп – афганская миссия стоила нам в год почти столько же, сколько России — вся её армия

19.08.2021, 7:26, Новости дня
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Каждый год Америка тратила на Афганистан сумму, сравнимую с военным бюджетом России, и от этого не было никакой пользы, заявил в интервью телеканалу Fox News бывший президент США Дональд Трамп. Бывший глава Белого дома также подчеркнул, что при его администрации «Талибан»* знал, что договорённости нарушать нельзя.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: У нас было соглашение, основанное на соблюдении условий. Если помните, там говорилось, что мы хотим уйти 1 мая. Потому что уходить надо.

В вашей программе и в других программах я слышал выступления людей, которые говорили, что нам следует оставаться (в Афганистане. — ИноТВ). Они не знают, что мы тратили 42 миллиарда долларов в год. 42 миллиарда! Насколько я понимаю, РФ ежегодно тратит 50 миллиардов на все свои вооружённые силы. А мы тратили 42 миллиарда. Не один процент. Они говорили: «Один процент», — это просто чепуха! Мы тратили 42 миллиарда долларов в год на защиту всего этого на протяжении многих лет. Мы там уже не 20 лет, а 21 с половиной!

И ничто из этого не принесло нам никакой пользы. Ни там, ни во многих других странах, о которых я могу вам рассказать. Но я не собираюсь сейчас никого оскорблять. Но тратить столько денег — а потом видеть в телеэфире людей, рассуждающих о том, как это было недорого…

Я также должен сказать вам, что мы не потеряли ни одного солдата за последние полтора года. Благодаря мне и нашему пониманию. Только подумайте, в Чикаго, Нью-Йорке и других городах США каждые выходные гибнет много людей. Мы не потеряли ни одного солдата в Афганистане, потому что они знали, что я этого не потерплю. Вот что произошло. У нас был очень серьёзный диалог.

Дата выхода в эфир 17 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.



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