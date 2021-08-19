Скандалы: Двойной иноагент

Кировские коммунисты обнаружили в поданной в ЦИК декларации Марины Бутиной, отбывшей в США срок за нарушение закона об иноагентах, данные об иностранном финансировании

Центризбирком (ЦИК) готов провести дополнительную проверку на предмет наличия иностранных активов у члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной, баллотирующейся в Госдуму по партсписку «Единой России» в Кировской области, сообщил в среду зампред комиссии Николай Булаев. Известная общественница, отбывшая в США срок за нарушение закона об иноагентах, уверяет, что своевременно прекратила пользоваться зарубежными активами, и источник “Ъ” в ЦИКе это подтверждает.

Однако кировские коммунисты, пожаловавшиеся на госпожу Бутину в ЦИК, обнаружили в ее декларации еще и данные об иностранном финансировании. А это позволяет Минюсту и ЦИКу присвоить ей статус кандидата—иностранного агента, считают эксперты.

Как заявил в среду «РИА Новости» зампред ЦИКа Николай Булаев, комиссия готова провести дополнительную проверку сведений о доходах и имуществе, поданных Марией Бутиной, и при наличии оснований принять «определенное законом решение». По словам источника “Ъ” в ЦИКе, заявление кировских коммунистов поступило в комиссию 17 августа. Его авторы указывают на наличие в опубликованной ЦИКом декларации кандидата Бутиной облигаций и акций 34 иностранных компаний. Там же отмечен и факт получения иностранного финансирования: в графе «источник выплаты дохода» значится «Бирн Патрик, США, город Парк-Сити, штат Юта». По данным коммунистов, этот гражданин США является гендиректором торгующей криптовалютой компании Backlog.Com.Inc и «сотрудничает с ФБР США».

Напомним, по закону кандидат в Госдуму на момент выдвижения не должен иметь иностранных счетов и активов. Именно за нарушение этой нормы ЦИК 24 июля исключил из списка КПРФ директора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина, у которого прокуратура обнаружила акции белизского офшора Bontro Ltd, хотя сам он утверждал, что перестал быть собственником компании с 2017 года, а в 2018 году она была ликвидирована.

Источник “Ъ” в ЦИКе подтвердил, что в декларации Марии Бутиной действительно были данные о владении иностранными активами, но на момент подачи документов она прекратила их использование.

«Таким образом, она выполнила требования закона»,— заверил собеседник “Ъ”. Сама госпожа Бутина говорит то же, подчеркивая, что ее документы прошли проверку ЦИКа. Заявление КПРФ она назвала «попыткой заработать политические очки». Кстати, заявление кировских соратников раскритиковал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы за то, чтобы рекламировать свою программу, а не судиться»,— заявил он в среду.

Впрочем, даже если кандидат докажет, что больше не владеет зарубежными активами, остается открытым вопрос об иностранном финансировании, отмечает правозащитница Анастасия Буракова. По ее мнению, это может послужить поводом для признания Марии Бутиной «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Напомним, для присвоения физлицу такого статуса Минюсту достаточно сведений о том, что гражданин получал иностранное финансирование и ведет политическую деятельность. При этом в отношении физлица-иноагента закон не устанавливает срока давности ни на одно из двух условий — в отличие от НКО-иноагента, у которого учитывается лишь последний календарный год, подчеркивает госпожа Буракова: «Участие в выборах — это явная политическая деятельность. Под ней закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» понимает любое участие в избирательном процессе. Указанные Марией Бутиной доходы попадают под второе условие для признания физлицом-иноагентом. Однако решение о признании иноагентом принимает Минюст, и принудить его к этому вряд ли получится». А на основании такого решения Минюста избирком уже мог бы счесть госпожу Бутину «кандидатом-иноагентом», добавляет она.

Электоральный юрист Роман Смирнов считает, что в данной ситуации принять какое-либо решение могут Минюст или суд, а сам избирком вправе только запросить информацию, но «выявить факт не может, так как не является правоохранительным органом».

Поэтому коммунисты, если они обладают какими-либо доказательствами, могут попробовать доказать в суде, что госпожа Бутина является иноагентом, отмечает эксперт.

Напомним, согласно принятому этой весной закону, кандидаты, получившие такой статус, обязаны указывать его в агитации и бюллетенях. Первый «кандидат, аффилированный с иноагентом», появился в федеральном списке партии «Яблоко»: это экс-директор ликвидированной «Открытой России» Андрей Пивоваров, который был учредителем признанной иноагентом НКО «Открытый Петербург». Сейчас организация ликвидирована, но для статуса иноагента достаточно и бывшего членства.

Отметим, что именно Мария Бутина выступала за ужесточение в России закона об иностранных агентах, ссылаясь при этом на собственный опыт. В 2018 году ее задержали в США на основании местного закона об иностранных агентах и обвинили в незаконной работе агентом влияния в пользу России. Госпожа Бутина признала вину и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, а в октябре 2019 года вернулась в Россию.

В «Единой России» “Ъ” посоветовали обратиться за комментарием в Минюст, а в Минюсте пообещали ответить на запрос позже. В ЦИКе тоже не ответили на вопросы “Ъ” о проверке госпожи Бутиной на статус иностранного агента.

Кира Дюрягина, Мария Макутина, Елена Рожкова

«Голос» стал первой незарегистрированной организацией, признанной иностранным агентом

Вечером 18 августа Минюст внес движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. В таблице реестра в столбце с именами учредителей значатся Григорий Мельконьянц, Станислав Андрейчук и Роман Удот, а в столбце с источниками иностранного финансирования некая «гражданка Республики Армения». Других организаций в реестре не числится.

Напомним, в июне Владимир Путин подписал подготовленный Минюстом в январе указ, наделяющий ведомство полномочиями по ведению реестра незарегистрированных общественных объединений (НЗО), признанных иноагентами. Теперь Минюст ведет четыре реестра, связанных с иностранными агентами: реестр НКО-иноагентов, физлиц-иноагентов, СМИ-иноагентов и НЗО-иноагентов.

НЗО «Голос» существует с 2013 года. Тогда организация с аналогичным названием уже была внесена в реестр НКО-иноагентов, но отказалась регистрироваться в этом качестве и была оштрафована. Суд ликвидировал организацию в 2016 году, однако ее члены продолжили работу в качестве незарегистрированной организации. Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц заявил “Ъ”, что принятое решение укладывается в ряд «репрессивных решений власти помешать гражданскому обществу наблюдать за предстоящими выборами».

Напомним, господин Мельконьянц — член Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, который возглавляет главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В то же время по закону о выборах в Госдуму иноагентам запрещено «осуществление деятельности, способствующей либо препятствующей подготовке и проведению выборов», выдвижению, регистрации и избранию кандидатов, а также «участие в избирательной кампании в иных формах». Алексей Венедиктов на вопрос “Ъ”, в каком статусе Григорий Мельконьянц сможет продолжить сотрудничество со штабом, заявил, что предварительно нужно обсудить это с юристами. В заявлении, опубликованном на своем сайте «Голос» заявил, что продолжит работу.

Елена Рожкова