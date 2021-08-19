В аэропортах Москвы из-за ливня отменены и задержаны более 70 рейсов

Более 70 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Во Внуково на 18.05 задержаны 13 рейсов, девять отменены, в Домодедово – 14 рейсов задержаны, четыре отменены, в Шереметьево – 20 рейсов задержаны, 12 отменены, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидаются сильные ливни, шквал, град во второй половине дня. Кроме того, желтый уровень опасности из-за сильного ветра, дождя и гроз будет действовать в Московском регионе со второй половины среды.