 

Китай одобрил планы талибов по развитию Афганистана

19.08.2021, 6:34, Новости дня
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Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу одобрительно высказался по поводу объявленной движением «Талибан» (запрещено в России) стратегии развития Афганистана, сообщил МИД КНР.

«Официальный представитель «Талибана» (запрещенное в РФ террористическое движение) сообщил о создании в Афганистане толерантного правительства – эта страна больше не будет центром производства опиума и продажи наркотиков. Это шаг в правильном направлении», – приводит слова Ван И ТАСС.

Как сказал глава МИД КНР, Пекин одобряет позицию талибов, которые намерены не допустить, чтобы отдельные страны использовали афганскую территорию для угрозы другим государствам. «Это обнадеживающее заявление, и мы надеемся, что его подкрепят конкретные действия», – добавил он.

По словам Ван И, дальнейшее развитие событий в Афганистане зависит от «Талибана». «Руководство талибов выразило намерение приступить к решению существующих проблем в соответствии с чаяниями народа – это хороший знак», – подчеркнул китайский министр.

Он также отметил, что «Талибану» следует приступить к борьбе с террористическими группировками на афганской территории. «Международное сообщество должно поддержать процесс укрепления солидарности между всеми политическими организациями и национальностями Афганистана, оказать этому содействие», – подчеркнул Ван И.

Напомним, во вторник запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о прекращении производства наркотиков в Афганистане. После этого Китай пообещал помогать в экономическом восстановлении Афганистана.

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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