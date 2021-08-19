Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 2,2 тыс. человек

Число погибших в результате произошедшего 14 августа землетрясения в Гаити возросло до 2189 человек, более 12 тыс. человек пострадали, сообщило управление гражданской защиты республики.

По данным ведомства, 1832 человека погибли в департаменте Юг, 218 – в департаменте Гранд-Анс, 137 – в департаменте Нипп и двое – в департаменте Северо-Запад. Также зарегистрировано 12268 раненых. Более 100 тыс. зданий в регионе разрушены полностью или частично, спасатели продолжают искать людей под завалами, передает ТАСС.

Утром 14 августа в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Серьезно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

Напомним, в прошлую субботу у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп – в них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.