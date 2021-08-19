 

Euronews – засуха в Калифорнии угрожает мировому рынку миндаля

19.08.2021, 6:34, Новости дня
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Рекордная засуха в Калифорнии может привести к дефициту миндаля в мире, предупреждают эксперты. Местным фермерам катастрофически не хватает воды для полива миндальных деревьев, из-за этого некоторым придётся выкорчёвывать целые сады. И они опасаются, что на фоне резкого изменения климата производство миндаля вскоре вообще потерпит крах, передаёт Euronews.

Производство миндаля в Калифорнии под угрозой: из-за аномальной жары и засухи любящая влагу культура вымирает. Калифорния производит 80% всего миндаля в мире. Объём рынка этой индустрии оценивается в $6 млрд.

Мягкий средиземноморский климат штата идеально подходил для выращивания орехов. Если в 1995-м году здесь выращивали около 170 миллионов килограммов миндаля в год, то к прошлому году эта цифра поднялась почти до полутора миллиардов килограммов!

Но в этом году чрезвычайно засушливое лето всё изменило: дожди в регионе почти не идут — и фермерам не хватает денег на поливку плантаций. Некоторые готовятся сравнять свои сады с землей. 

ТОМ СТОКЛИ, член правления California Water Impact Network: С водой в Калифорнии большие проблемы. Думаю, из-за изменения климата, засух и волн жары всё очень быстро поменяется — и мы увидим, как наш штат потерпит крах. Мы должны это предотвратить. 

Сейчас миндаль — одна из самых распространённых культур, выращиваемых в Калифорнии. Большая часть орехов идёт на экспорт. Особенно велик спрос в Евросоюзе, Индии и Восточной Азии. Калифорнийская засуха может привести к дефициту миндаля в мире — и как следствие, к повышению цен на эту культуру.

Дата выхода в эфир 17 августа 2021 года. 



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