Independent – безработица среди этнических меньшинств в Великобритании растёт в три раза быстрее, чем среди белых

В Великобритании число безработных темнокожих и других меньшинств растёт в три раза быстрее, чем среди белых, пишет The Independent со ссылкой на данные Национальной статистической службы. Генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов Фрэнсис О’Грейди призвала правительство прекратить такое неравенство на рынке труда и принимать решительные действия для сокращения безработицы.



Reuters

Уровень безработицы среди темнокожих людей и других этнических меньшинств в Великобритании растёт в три раза быстрее, чем среди белого населения страны, пишет The Independent со ссылкой на недавнее исследование.

Согласно последним данным, опубликованным Национальной статистической службой Великобритании, за последний год число безработных среди этнических меньшинств выросло с 6,1 до 8%, в то время как среди белых — с 3,6 до 4%. Генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов Фрэнсис О’Грейди заявила, что на работников из первой социальной группы «пришёлся основной удар пандемии». По её словам, им скорее занижали зарплату, не обеспечивали стабильными условиями и подвергали большему риску заразиться коронавирусом. К тому же большее число этих граждан работает в гостиничном бизнесе и розничной торговле — секторах, сильно пострадавших от безработицы.

Фрэнсис О’Грейди подчёркивает, что сейчас, восстанавливая экономику после пандемии, «нельзя позволить этому неравенству на рынке труда продолжиться». «Министры должны принять решительные действия для уменьшения безработицы, создания хороших новых рабочих мест и борьбы с дискриминацией, которая сдерживает темнокожих людей и этнические меньшинства», — цитирует издание слова главы британской Федерации профсоюзов. Кроме того, она указывает, что сейчас более миллиона рабочих по-прежнему находятся в неоплачиваемом отпуске. Вместо того, чтобы лишать бизнесы и работников своей поддержки, министр финансов страны должен продлить схему с временными увольнениями на столько, сколько потребуется для защиты рабочих мест и источников заработка, считает О’Грейди.

Как рассказывает британская газета, во вторник Национальная статистическая служба также опубликовала информацию о том, что число людей с контрактами без гарантированной занятости слегка уменьшилось: если в апреле-июне 2020 года их было 1,08 миллионов, то в этот же период 2021 года — 917 тыс. При этом отмечается, что на таких контрактах работает в два раза больше женщин из этнических меньшинств, чем белых мужчин. Для борьбы с таким неравенством Федерация британских профсоюзов призывает правительство отказаться от такого способа найма и расширить действие вынужденных отпусков.

Тем не менее, пишет издание, за июнь—июль число получающих зарплату британцев выросло на 182 тыс. и теперь составляет 28,9 миллионов человек, что на 201 тыс. меньше, чем до пандемии. Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в этом квартале останется на прежнем уровне в 4,8%.

По данным Национальной статистической службы, продолжает расти число вакансий: по сравнению с предыдущим кварталом, рабочих предложений стало на 290 тыс. больше. Это объясняется тем, что компании ищут новых сотрудников после возобновления экономического роста. В ведомстве отметили, что общее число вакантных позиций (953 тыс.) стало самым большим с 2001 года, когда начали отслеживать этот показатель. Главным образом предлагают работу, связанную с творчеством, досугом или общепитом, отмечает The Independent.