 

Мнение: “Доктор Каравай” получил 3 года тюрьмы

19.08.2021, 6:22, Разное
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Если помните, в августе прошлого года некий "доктор Каравай" разгонял фейк о том, что белорусские силовики убили десятки человек, чему он сам был лично свидетелем.
В Российских медиа этот фейк разгонял телеканал "Дождь". Позднее выяснилось, что никаких трупов Каравай не видел, сам он вообще не доктор,  "Дождь" был вынужден публично извиняться за то, что все это разгонял.

Ну и как итог, за эти и другие художества (он также создал липовой фонд "борьбы с ковидом", собирая деньги с доверчивых граждан) ранее уже судимый "доктор Каравай" сегодня получил 3 года тюрьмы.
А ведь буквально год назад его позиционировали в качестве "голоса совести белорусских врачей".

Режим Лукашенко лютует!

Источник: Colonel Cassad



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