 

Паранджа подорожала в Афганистане почти в десять раз с приходом к власти талибов

19.08.2021, 6:14, Новости дня
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В Афганистане с приходом к власти движения «Талибан» (запрещено в России) паранджа подорожала в среднем в 10 раз, сообщило иранское агентство ISNA.

Резкий скачок цены на этот предмет одежды, как отмечает агентство, связан с тем, что жительницы Афганистана решили, что талибы заставят их немедленно надеть паранджу. Одна из афганских женщин заявила, что отстояла много часов в очереди к банкомату, чтобы снять деньги, передает ТАСС.

 «Талибы неожиданно для всех взяли власть в Кабуле. Все думали, что Кабул сможет сопротивляться в течение года или более. Паранджа – редкость. У меня есть одна или две паранджи на трех женщин в семье. Возможно, вместо этого мы сошьем из простыни какой-нибудь хиджаб», – рассказала афганка.

Представитель «Талибана» Сохейл Шахин ранее заявил, что движение сделает ношение хиджаба обязательным в соответствии с исламским законом, но речь не идет о ношении паранджи.

Представитель талибов Забихулла Муджахид ранее заявил, что «Талибан» обеспечит права женщин согласно законам шариата.

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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