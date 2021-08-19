Трамп предупредил о грозящей войскам США в Афганистане опасности

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что отправленные в Афганистан для вывоза американских граждан и сотрудничавших с контингентом афганцев военнослужащие США находятся в опасности.

«Это непостижимо, что кто-то может быть так некомпетентен, глуп – используйте любое слово, какое хотите, – что выведет военных, пока не увезет граждан США, гражданских лиц и других, которые, возможно, нам помогали. Даже подумать об этом невероятно», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Теперь [американские] военнослужащие возвращаются [в Афганистан], чтобы вывезти людей. И вы встретите [в этой стране] очень-очень сильного соперника, [запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» – ] это хорошие бойцы, они воевали в течение 200 лет. Все, что они делали – это воевали», – отметил Трамп в интервью телекомпании Newsmax. «Я думаю, что наши военнослужащие в опасности», – сообщил 45-й президент США.

Ранее глава действующей американской администрации США Джо Байден заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане потребовало бы увеличения численности американского контингента и положило бы конец договоренностям с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) о ненападении на американцев. Вместе с этим он допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из республики всех американцев.

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.

Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.

Ранее Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.