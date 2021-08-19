Вашингтон ограничил число пассажиров на рейсах из Китая в США

Министерство транспорта Соединенных Штатов на предстоящие четыре недели ограничило заполненность самолетов китайских авиаперевозчиков на рейсах в США на уровне 40% от максимальной пассажировместимости воздушных судов, следует из заявления американского ведомства.

«Мы решили <…> на период в четыре недели ограничить <…> загрузку [самолетов] каждого из четырех авиаперевозчиков КНР <…> 40 процентами [от пассажировместимости воздушных судов на рейсах между КНР и США]», – приводит ТАСС текст заявления американского ведомства.

Ограничения будут действовать с 23 августа по 19 сентября по очереди в отношении каждого из авиаперевозчиков. С 23 по 29 августа они будут распространяться на рейсы Air China, с 30 августа по 5 сентября – на рейсы China Eastern Airlines, с 6 по 12 сентября – на рейсы China Southern Airlines, с 13 по 19 сентября – на рейсы Xiamen Airlines.

Как поясняется в сообщении, соответствующее решение Минтранс США принял в связи со схожими мерами, введенными властями Китая в отношении американской United Airlines. Причиной ограничений в отношении United Airlines стало то, что, согласно заявлению китайской стороны, у пяти пассажиров, летевших 21 июля рейсом этой компании из Сан-Франциско в Шанхай, оказались положительные тесты на коронавирус.

Напомним, в начале августа американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах из-за «дельта»-штамма.

Между тем в конце июля число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. На этом фоне Байден счел вероятным введение в США новых ограничений. В начале июля американские ученые предсказывали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.

В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.