 

Вынужденный отказ Лукашенко от транзита грузов через Литву выгоден России – обозреватель Двинский

19.08.2021, 5:36, Разное
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В начале августа министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что прибалтийская республика может перекрыть экспорт калийных удобрений из Белоруссии через Клайпедский порт, если Евросоюз (ЕС) ужесточит санкции против режима Александра Лукашенко.

По мнению Константина Двинского, Запад по-прежнему пытается оказаться давление на белорусских властей и лишить их выгод от торговли с ЕС. Политический обозреватель отметил, что Лукашенко, имея экономические отношения с европейскими странами, балансирует между Брюсселем и Москвой и играет на их противоречиях. Мол, так Батька сохраняет свою власть.

Двинский считает, что конфликт Белоруссии и Литвы на руку России. Лишившись транзита через Клайпедский порт, у Лукашенко появится возможность отправлять груз в порт Усть-Луга Ленинградской области. Обозреватель обратил внимание, что недавно в русской акватории Балтийского моря появились белорусские нефтепродукты, поэтому очевидно, что скоро там же окажется и продукция “Беларуськалия”.

Напомним, ранее аналитик Игорь Тышкевич заметил, что Александр Лукашенко начинает “борзеть” в отношении России и тянет время, чтобы избежать интеграции. Мол, раньше президент Белоруссии пытался юлить и вертелся “как уж на сковороде”, потому что Москва требовала конкретные действия.



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