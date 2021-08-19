“Масштабы показухи поражают”: украинский журналист Бутусов раскритиковал подготовку к параду в Киеве

В среду, 18 августа, в центре Киева прошла первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины с участием бронетехники. По словам лидера Незалежной Владимира Зеленского, во вторник, 24-го числа, состоится грандиозный парад на суше и на воде. Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что шествие пройдет “без советских стандартов” организации мероприятий.

Журналист Юрий Бутусов заметил, что обстановка на фронте – полная противоположность парадным колоннам в Киеве. “Масштабы показухи и оторванности от реалий войны руководства страны просто поражают”, – написал главный редактор издания “Цензор.НЕТ” на своей странице в “Фейсбук”. По его мнению, делается все, чтобы скрыть насущные проблемы в стране и устроить грандиозный праздник Верховному главнокомандующему.

Также Бутусов обратил внимание, что на параде появится новая техника – не та, которая выполняет свои функции на передовой. А еще, по словам журналиста, на мероприятии не будет вооружения, в котором нуждается армия в Донбассе: например, беспилотных летальных аппаратов, антиснайперских комплексов, оптико-локационных станций.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” отметил, что в украинской армии есть проблемы с дизельным топливом, потому что министерство обороны не закупило. Впрочем, трудно с поставками и других материалов, добавил Бутусов.