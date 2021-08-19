Мнение: “Демократии не будет”

Талибан внес ясность относительно устройства Афганистана после их победы. Демократии в Афганистане не будет.

Демократической системы в принципе не будет, потому что эта система не имеет никакого отношения к нашей стране… Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы должен быть применим в Афганистане, потому что ответ и так очевиден. Это закон шариата — и всё» (c) официальный представитель "Талибана" Вахидулла Хашими

Вот так вот, без юления и попыток понравиться кому-то.

Удивляет, что кто-то ждал чего-то иного после предшествующих заявлений Талибана о том, что после победы они будут строить в Афганистане "крепкую исламскую систему".

Текучка по Афганистану как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin

Сегодня день в основном был связан с продолжающейся эвакуацией и оправданиями администрации Байдена, к фактической травли которой подключился Пентагон, заявляющий, что Белый Дом предупреждали о том, что может произойти катастрофа, а Байден ничего не сделал. В Белом Доме вяло отбрехиваются, что мол все шло по по плану.

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