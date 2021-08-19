Изнасиловавшего ребенка педофила в Тюмени посадили в СИЗО

Подозреваемого в изнасиловании 10-летнего мальчика в Тюмени мужчину отправили в следственный изолятор до середины октября, сообщили в пресс-службе тюменского облсуда.

Ранее судимый за убийство 38-летний подозреваемый, по версии следствия, познакомился с двумя мальчиками в Тюмени, одного из них он заманил и надругался над ним, передает РИА «Новости».

«Ленинский районный суд Тюмени назначил меру пресечения в виде заключения под стражу 39-летнему мужчине, обвиняемому в иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Обвиняемый будет находиться в СИЗО до 15 октября 2021 года», – сообщили в пресс-службе суда.

В региональном следственном управлении СК отмечали, что обвиняемый жил в одном районе с пропавшей 30 июня девятилетней девочкой, которую до сих пор не нашли. Его также проверят на причастность к этому делу.

В начале августа в Магнитогорске педофил инфицировал 11-летнего ребенка ВИЧ-инфекцией, обвиняемый имеет судимости за преступления сексуального характера, дело по этому эпизоду передали в суд.