Словения решила принять пять беженцев из Афганистана

Власти Словении готовы принять на территории страны пять беженцев из Афганистана, сообщил министр иностранных дел Анже Логар.

«Словения в рамках распределения нагрузки между членами ЕС при приеме афганских сотрудников союза готова принять до пяти человек. Тем самым она желает выразить солидарность с остальными членами. Других обязательств в отношении беженцев из Афганистана взять на себя Словения пока не предлагает», – приводит его слова РИА «Новости».

Словения с 1 июля председательствует в Евросоюзе. Глава МИД республики участвует в последние дни в переговорах руководства ЕС о помощи гражданам Афганистана, которые сотрудничали с международными организациями и США и пытаются покинуть Кабул.

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

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