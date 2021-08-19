 

Словения решила принять пять беженцев из Афганистана

19.08.2021, 5:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Словении готовы принять на территории страны пять беженцев из Афганистана, сообщил министр иностранных дел Анже Логар.

«Словения в рамках распределения нагрузки между членами ЕС при приеме афганских сотрудников союза готова принять до пяти человек. Тем самым она желает выразить солидарность с остальными членами. Других обязательств в отношении беженцев из Афганистана взять на себя Словения пока не предлагает», – приводит его слова РИА «Новости».

Словения с 1 июля председательствует в Евросоюзе. Глава МИД республики участвует в последние дни в переговорах руководства ЕС о помощи гражданам Афганистана, которые сотрудничали с международными организациями и США и пытаются покинуть Кабул.

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.06 / Турция провела испытания высокоточной противокорабельной ракеты

20.04 / Младенца спасли из-под завалов в Нижегородской области

02.05 / В Крыму заявили о существенном пополнении водохранилищ

21.07 / TOK FM – в разыгравших Дуду пранкерах заподозрили ставленников российских спецслужб

09.07 / Фургал доставлен в Москву

03.09 / Стычки между военными США и России не прекратятся, пока Трамп не даст Москве «агрессивный» отпор

03.07 / Роспотребнадзор: как безопасно питаться в эпоху пандемии

21.02 / В Италии умер автор бронзовой скульптуры быка с Уолл-стрит

07.03 / В ЕС рассказали, сколько женщин работают в высших органах власти

06.04 / Через 4 года могут погибнуть 99% кораллов Большого Барьерного рифа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика