Инфекционист рассказал о последствиях коронавируса в эфире Российского общества «Знание»

Заместитель директор по научной работе ФБУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что последствиями заболевания могут стать сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, инсульт, когнитивные нарушения.

В ходе интервью российскому обществу «Знание» Александр Горелов рассказал о том, почему вакцины против коронавирусной инфекции были зарегистрированы в короткие сроки. По его словам, Правительство Российкой Федерации приняло ряд постановлений, чтобы сократить сроки рассмотрения документов, при этом продолжительность клинических и доклинических испытаний, а также цикл производства, остались неизменными. Это позволило соблюсти два важнейших требования к вакцинам – обеспечить их эффективность и безопасность и, при этом допустить вакцины к применению в кратчайшие сроки, сказал эксперт, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Европейские страны также ввели сокращенный режим регистрации для своих вакцин, при этом российская вакцина «Спутник V» проходит стандартный регламент регистрации, поэтому срок ее одобрения европейским регулятором не будет сокращен.

Также Горелов рассказал о последствиях перенесенного коронавируса. По словам инфекциониста, последствиями заболевания могут стать сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, инсульт, когнитивные нарушения (например, потеря памяти), эндокринные нарушения, патологии легких и ЖКТ, так как клеточные рецепторы, с которыми взаимодействует вирус, находятся практически во всех органах.

«У детей наблюдается мультивоспалительный синдром, который позже был зафиксирован также у взрослых», – рассказал эксперт.

Он рассказал также о планах по организации стационара для реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции. По его мнению, основой реабилитации должны стать лечебная гимнастика, упражнения для разработки легких, выполняемые под контролем специалиста.

«Инфекции стали красной нитью, которая связывает врачей всех специальностей. Если в течение 2 месяцев после перенесенной инфекции у человека наблюдаются симптомы других заболеваний, на 99% они спровоцированы инфекцией – мы это видим на примере гриппа, после которого может возникнуть инсульт или инфаркт и другие патологии», – сообщил Горелов.

Врач с одобрением отозвался о реакции россиян на призывы врачей к вакцинации.

«Впервые в истории в прошлом году 70% населения привилось от гриппа, был сформирован коллективный иммунитет, что позволило в этом сезоне обойтись только подъемом заболевемости ОРВИ, грипп практически не регистировался. Люди вняли призывам врачей, которые предупреждали о тяжелых последствиях сочетанного заболевания ковид и гриппом», – добавил он.

Отвечая на вопрос о вакцинации детей, эксперт сказал, что обязательную вакцинацию вводить не планируется. «Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям. При этом детям с хроническими заболеваниями врачи будут настоятельно рекомендовать ее пройти», – сказал Горелов.

Эксперт также призвал проходить вакцинацию через полгода после перенесенного заболевания или первой вакцинации. По словам Александра Горелова, у 18% перенесших COVID-19 бессимптомно нет антител.

Интервью состоялось в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной Российским обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ. Проект направлен на популяризацию научных знаний о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, борьбу с мифами и помощь людям в принятии решения по вопросу вакцинации.