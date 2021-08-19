Мнение: Будни российских миротворцев в Армении

Интересно о ситуации в Армении и Карабахе от одного из наших миротворцев.

Будни российских миротворцев в Армении

– «Я здесь вторая смена, то есть, я менял тех, кто зашёл в Карабах в ноябре 2020. Армения была на грани проигрыша. Ключевой город Шуша – был бездарно брошен. Вообще, вся эта возня один большой армянский крах. Азербайджан готовился к этому реваншу, и готовился конкретно. Огромный вклад в победу Азербайджана сделала Турция

Операцию по переброске миротворческого контингента можно сравнить только с марш-броском в Приштину. Но только гораздо масштабнее. За неделю фактически перебросили без малого мотострелковую бригаду на штатной технике. С учетом, что в России транспортной авиации примерно на переброску ВДД и то в неполном составе.

Контингент был выброшен фактически в голое поле. Это сейчас созданы отличные условия для существования, а тогда жили, где получится. Сразу встали на посты вдоль линии соприкосновения. Количество постов менялось, но, в принципе, не сильно. Сейчас контингент стоит на 29 постах. Местные, по началу, даже денег не брали. Сейчас все поменялось. Отношение такое, типа где вы были раньше, и защищайте нас.

Положение противоборствующих сторон сейчас такое: азербайджанцы ведут себя уверено на правах победителей. Армяне не могут смириться с проигрышем и всячески пытаются показать свою значимость, хотя и яйца выеденного не стоят.

Перестрелки периодически бывают, но в Карабахе редко. Очень часто стреляют на границе Армении и Азербайджана на востоке это Сюникская и Гехаркуникская области Армении, где Азербайджан пересёк границу в нескольких местах, поставив свои посты. Мотивируя это тем, что граница неверна, и они сейчас выставили посты по правильной линии. И сейчас обострилась обстановка в араратской области около н.п. Ерасх.

Но, если честно, то это все только для того, чтобы привлечь внимание ко всей ситуации и сорвать мирные переговоры по обозначению госграниц.

Например вот сейчас (на момент написания этого текста собеседником) на севере Гехаркуникской области опять движуха. Около 5-ти утра в районе Верин-Шоржа перестрелка между постами. Армяне заявили про потерянный пост. Что касается ещё одной перестрелки, которой по версии нашего МО не было: около 03:30 началась заваруха. Армяне оставили один свой пост с одним офицером и тремя солдатами (или двумя). Потом началась конкретная перестрелка с использованием танков, СПГ, миномётов. Причём всё это использовала только армянская сторона. К 10:00 все прекратилось. Проанализировав всё случившееся, можно сказать, что на лицо провокация со стороны армянской армии. Как итог: у армян 3-е 200, 4-е 300; у азеров 4-ро 300.»

Начнём с цели пребывания контингента. Главные задачи:

1) КОНТРОЛЬ ЗА ПРОПУСКНЫМ РЕЖИМОМ

Практически все посты (а особенно, стоящие в Лачинском коридоре) находятся на дорогах и развязках. Это, соответственно, досмотр машин и документов лиц, передвигающихся по территории Карабаха. Главная задача, чтобы на территорию несанкционированно не заехали иностранцы. Ну, наверное, за исключением, граждан России. В принципе, посты с этим справляются, но, всё-таки, 6 месяцев это немалый срок, и периодически солдаты начинают помелочи косячить.

Плюс досмотр машин, иногда сюрпризы приносит. Очень много оружия осталось после окончания конфликта. Периодически изымаем у местных. С коноплей недавно одного задержали. Тип целый багажник накосил. Вот его и морпехи на севере и приняли. А один раз задержали машину, в которой труп 80-ти летней старушки везли. Она умерла и родственник вёз её в соседнее село хоронить.

2) РАЗМИНИРОВАНИЕ МЕСТНОСТИ

Такого количества минных полей я ещё нигде не встречал. Причём армяне так спешно отступали, что на многие поля даже формуляры не оформлены. Вот и катается рота гуманитарного разминирования каждый день на очистку местности. Кстати, на одной из очисток Урал наехал на СВУ. Как итог, водитель и старший машины отправлены в Россию с травмами средней тяжести. Оба целы, но тут их не оставили

3) ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБОРА УРОЖАЯ

Как бы смешно не звучало, но это тоже одна из главных задач. Большая часть угодий и садов расположена на спорных территориях. Каждый день офицеры Центра гуманитарного реагирования ездят на охрану, для избежания проблем.

4) СОПРОВОЖДЕНИЕ КОЛОНН АЗЕРБАЙДЖАНА

В Кельбаджарский и Лачинских районы проехать можно только через коридор. Для прохождения таких колонн выделяются также офицеры ЦГР три раза в неделю.

5) ПОИСК ТЕЛ ПОГИБШИХ

Практически каждый день выезжаем на поиски. В начале трупов было огромное количество. Если честно, то картина была как в Первой чеченской, реально собаки труппы жрали. Сейчас уже чисто какие-то останки периодически находят.

Главная цель нашего прибытия – до конца не потерять воздействие на Закавказье. Армения это последний шанс удержать хоть какие-то позиции. Я думаю, что пятилетним договором пребывания контингента тут не ограничится. Ходят разговоры, что управление миротворческим контингентом в следующем году хотят перевести на постоянную основу, а не оставлять как сейчас на ротационном принципе. В общем, в командировку едут с исключением из списков части на два года.

Про местных могу сказать одно – они армяне… К нам относятся доброжелательно, как я говорил ранее, даже в магазинах очень часто денег даже не брали. Сейчас всё поменялось. Мы очень хороший источник дохода. Уровень жизни низкий, с учетом денежного довольствия и командировочных(17$ в сутки), военные могут себе позволить многое. Местные этим и пользуются, в местах, где выставлены посты сразу же открылись магазины. Есть и непримеримые, которые считают, что мы их предали тем, что не ввязались в войну на стороне Армении.

По оружию всё как у всех. Единственное что, выдали всем АК-12. Снаряга это стандартный Ратник. Даже и не знаю, есть ли смысл об этом рассказывать… Думаю, что нет. Из техники БТР-82М, Уралы, КАМАЗы. Вся техника 15 ОМСБр, которая заходила и обеспечивала ввод контингента. Отсюда и вытекает, что БТР начинают моросить.

По быту. Практически все посты (за исключением, одного или двух) и штаб группировки расположены в БМГ (блочно-модульные городки). Для меня, пехотинца, условия более чем достойные. Умывальники, душевые, спортзалы и даже баня в виде небольшой парилки в каждом модуле. Кормят не очень. Мои повара с батальона готовят на две головы выше.

Как-то так

https://t.me/grey_zone – цинк

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