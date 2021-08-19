Байден разъяснил последствия отказа США от вывода войск из Афганистана

Сохранение военного присутствия США в Афганистане потребовало бы увеличения численности американского контингента в республике и положило бы конец договоренностям с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) о ненападении на американцев, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Президент Соединенных Штатов отверг заявления о том, что американский контингент из 2,5 тыс. военных успешно справлялся со своими задачами в Афганистане, не потеряв за последний год ни одного человека, передает ТАСС.

«Это происходило потому, что предыдущий президент [США Дональд Трамп] год назад достиг соглашения [с талибами о том], что мы уйдем к 1 мая [2021 года]. В обмен [талибы] на американцев не нападали. Вот поэтому ничего и не происходило», – сказал Байден в интервью телеканалу ABC.

«Вопрос с самого начала был в том, главный вопрос, придерживаемся ли мы установленных [в ходе переговоров с талибами] рамок [о сроках вывода американских военнослужащих из Афганистана], раздвигаем ли их до 1 сентября или посылаем [в Афганистан] значительно больше солдат», – сказал глава действующей американской администрации.

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в столице Афганистана и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией американским дипломатам пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. Из-за возникшей паники среди сотрудничавших с Соединенными Штатами жителей Афганистана в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации из аэропорта Кабула. Также в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского военного самолета.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли попытался оправдать стремительное падение сил безопасности Афганистана, подготовкой и вооружением которых занимались США, отсутствием отчетов от разведки о том, что афганские «силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула». Президент США Джо Байден также сообщил о невозможности предвидеть сдачу афганских ВС талибам.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Штатов всему миру.