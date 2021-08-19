Байден допустил сохранение ВС США в Афганистане после 31 августа

Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из республики всех американских граждан, сообщил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC.

«Американцы должны понимать, что мы постараемся завершить этот процесс до 31 августа. Если там еще будут находиться американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о том, останутся ли ВС США в Афганистане, если к указанной дате не удастся завершить эвакуацию всех американцев.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эвакуировать всех американцев и всех наших союзников», – сказал Байден, отметив, что Соединенные Штаты планируют вывезти из Афганистана от 50 тыс. до 65 тыс. афганцев.

По словам главы Белого дома, сохранение американского воинского контингента в Афганистане будет зависеть «от ситуации» и от того, сможет ли Вашингтон «ускорить процесс эвакуации до 5-7 тыс. человек в день». «Если это получится сделать, они [войска] будут выведены [до 31 августа]», – заключил Байден.

Ранее Байден заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане потребовало бы увеличения численности американского контингента и положило бы конец договоренностям с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) о ненападении на американцев.

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Также стало известно о намерении талибов объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в столице Афганистана и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией американским дипломатам пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов. Из-за возникшей паники среди сотрудничавших с Соединенными Штатами жителей Афганистана в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации из аэропорта Кабула. Также в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского военного самолета.

Президент США Джо Байден признал, что запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. При этом он заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана.

Ранее Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли попытался оправдать стремительное падение сил безопасности Афганистана, подготовкой и вооружением которых занимались США, отсутствием отчетов от разведки о том, что афганские «силы безопасности численностью 300 тыс. человек испарятся за 11 дней с 6 августа по 16 августа с захватом [талибами] 34 провинций и столицы Кабула». Президент США Джо Байден также сообщил о невозможности предвидеть сдачу афганских ВС талибам.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Штатов всему миру.