Мнение: Письмо: “Без подарка”

Отлично предыдущее письмо разобрали.

А если в этом сложном письме сами разберетесь, будете совсем молодцы.

Попробуйте понять, почему у автора не получается взять себя в руки.

Что за картина в поле у него сейчас.

konan1975

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо большое за разбор моих четырех предыдущих писем

https://evo-lutio.livejournal.com/1173857.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1179763.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1242553.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1310022.html

Пишу с просьбой о помощи.

Подскажите, пожалуйста, как выбраться.

В конце прошлого письма я сделал попытку уйти и закончить отношения. К сожалению, я этого сделать не смог. Как ни пытался взять себя в руки. Думал о ней все больше. Потом ночью начал просыпаться от того, что не хватает воздуха, сердце колотится. Паника.

Я понял, что довел себя. И залез куда-то очень глубоко. Написал ей через неделю. Мы встретились. У меня появилось ощущение бессилия. И зависимости. Замкнутый круг. С ней плохо потому, что это неуважение к себе. Без нее – еще хуже.

В этом году все продолжается. Но со мной начали происходить вещи, которых раньше не было. Состояние тревоги общее. Беспокойство по поводу и без. Я расшатан. Мне делали МРТ. Подумал о ней, и началось состояние тревоги. Учащенное дыхание. Едва смог овладеть собой, чтоб не прерывать процедуру.

Или у меня в гостях дети. Играем в карты. И надо бы уже идти спать. А я вдруг ловлю себя на мысли, что не хочу оставаться один. Пусть играть, играть, только бы не остаться один на один с мыслями о ней.

Эти мысли постоянны. Навязчивы и я понимаю их болезненную природу. Я получил от человека четкий ответ, что она не уйдет о мужа. И я не ушел в итоге. Я понимаю, что в яме. Но не могу выбраться. Понимаю, что у меня, наверное, истощение. За 4 года ожидания я просто исчерпал себя. Самоуважение пропало.

Видимся мы нечасто сейчас, у обоих много работы. Но мне стало нужным постоянное подтверждение, что она есть. Я стал навязчивым и это ужасно. Пишу ей много. Я прямо физически ощущаю полную разболтанность внутри, отсутствие стержня. Такого раньше не было никогда.

Мне пару раз не то, что намекали, а прямым текстом говорили. Один раз она сказала, что на самом деле хотела бы, чтоб у нее в семье наладились отношения. И этого мне тоже не хватило, я все равно вцепился в нее. Стыдно.

Последний эпизод был связан с моим днем рождения. У меня ДР в один день с ее сестрой. Она приехала ко мне на следующий день. Без подарка. Я по привычке оправдал ее в своей голове, что она была очень занята. А потом я вдруг вспомнил, что год назад она тоже ничего не подарила. И это так зацепило, что я ей вывалил все. И это вызвало сначала слезы, а потом приступ агрессии. Я понял, что агрессии этой по отношению ко мне накопилось много. Я сам ее в ней накопил.

Она меня бы наверное уже бросила. Но, видимо, мои многочисленные подарки, оплата ее курсов и т.д. мешают ей это сделать. И от этого еще противнее, что не могу сделать это сам.

Меня эти отношения в прямом смысле убивают. Это длится почти 6 лет. Года 3 назад я мог это сделать. Я мог обидеться, мог не видеться, мог отстраниться. Но тогда жил иллюзией, что скоро все поменяется. Сейчас иллюзий нет, но не могу. Не могу выскочить. Как уменьшить ее фигуру в голове? Чтоб потом отцепиться. Быстро, медленно, хоть как-то. Постоянные качели, постоянные мысли. О ней, о том, что себя не уважаешь. Чувство, что предаешь себя. Постоянно улетаю в прошлое. Вспомнил, например, 2016 год. И что я не остановил ее, когда делала аборт – и охватывает ужас. Жалость к себе. Учащается пульс. Мне надо выбраться любым путем. Помогите.

С уважением.