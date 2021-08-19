Мнение: Речь, которая опозорила Америку

Накал зрады в британской прессе по поводу всего происходящего берет новые высоты.

Речь, которая опозорила Америку: ее презренная нечестность заставила бы Дональда Трампа покраснеть

Это была самая презренная речь президента США в наше время – речь, которая позорит Америку и оставляет ее мировую репутацию в грязи. А учитывая, что до января прошлого года Белый дом на четыре года занимал некий Дональд Дж. Трамп, более резкой критики в адрес президента Джо Байдена быть не может .

Но не заблуждайтесь: человек, несущий полную ответственность за ужасающие сцены, разворачивающиеся в настоящее время на экранах наших телевизоров, – это человек, сидящий в Овальном кабинете.

Большая часть его обращения в США в понедельник была оруэлловской. В своем классическом романе «1984», действие которого происходит в тоталитарной антиутопии, Джордж Оруэлл создал министерство мира, которое вело войну, министерство правды, которое разносило ложь, министерство любви, которое пытало диссидентов, и министерство изобилия, которое следило за голодом.

Байден соединил все это и многое другое со своим собственным вызывающим двоемыслием, включающим искажения, переписывание истории, а также чушь и неправду, с которыми даже Трампу будет трудно соперничать. Его жалкая капитуляция перед талибами была оформлена как политическая реальность и здравый смысл. Его бегство из Кабула, которое все еще продолжается, изображалось как геополитическая мудрость и переориентация приоритетов США.

Любые ошибки или проблемы произошли по вине других, от Трампа до афганской армии.

Падение Кабула и возвращение талибов к власти в Афганистане – самая унизительная внешнеполитическая катастрофа для Америки после окончания Второй мировой войны.

Он сочетает в себе глупость вторжения в Залив Свиней в 1961 году, когда попытка президента Кеннеди свергнуть Фиделя Кастро и поддерживаемые ЦРУ силы вторжения кубинских повстанцев закончились фарсом и глобальным затруднением; и разрушительный удар по престижу США во всем мире, последовавший за падением Сайгона в 1975 году, от которого Америке потребовалось целое поколение, чтобы оправиться.

Возможно, Америке понадобится еще одно поколение, чтобы оправиться от катастрофы в Кабуле.

Неясно, восстановится ли когда-либо президентство Байдена, тем более что худшее в Афганистане, вероятно, еще впереди. Пока что тела, падающие с американского военного транспортного самолета, и другие тела, найденные в его ходовой части, являются определяющими картинами президентства Байдена. Но кто знает, какие еще зверства ждут?

<…>

Президенту Байдену было неприлично унижать иностранную армию, которая унесла такое количество погибших при защите своей страны, проводя политику США. Но в его речи не было конца тому, на что он не был готов пойти, чтобы умыть руки от ответственности. Было особенно жалко обвинять Трампа, подразумевая, что он оказался в ловушке переговоров своего предшественника с талибами.

Да, сделка Трампа с Талибаном была неудачной – особенно та часть, которая позволила освободить 5000 террористов и различных плохих парней. Но другие части сделки были обусловлены хорошим поведением Талибана, и они уже начали нарушать условия. Мысль о том, что у Байдена связаны руки, – нонсенс. Он нарушил множество других политик Трампа, так почему бы было не нарушить и эту?

По правде говоря, Байден тепло принял «мирное соглашение» Трампа. Так же поступила и вице-президент Камала Харрис, которая похвалила «смелость» Байдена за то, что он придерживался этого принципа, и даже попыталась присвоить себе некоторую заслугу в этом.

Именно такая вопиющая неправда делает речь особенно позорной, и ее текст приправлен этим позором.

<…>

В 2010 году Байден сказал Ричарду Холбруку, специальному представителю президента Обамы по Афганистану, что США должны уйти из Афганистана, несмотря на последствия для женщин.

Холбрук (умер в том же 2010-м году от разрыва аорты) записал в своем дневнике, что, столкнувшись с вопросом об обязательствах Америки перед простыми афганцами, он ответил: "Черт возьми. Нам тут не о чем беспокоиться. Мы уже сделали это во Вьетнаме. Никсону и Киссинджеру это сошло с рук".

Так что, возможно, нам не стоит удивляться ледяной нечестности Байдена в понедельник. Или голой ограниченностью США.

Трампа справедливо критиковали за его мантру «Америка прежде всего», упрощенное предложение сверхдержавы со сложными глобальными интересами и обязанностями. Но Байден произнес в понедельник речь «Америка прежде всего» – без единого слова благодарности союзникам Америки, особенно Великобритании, которые на протяжении двух десятилетий поддерживали Америку в Афганистане ценой большой крови.

Более 450 британцев погибли, и намного больше военнослужащих и женщин остались с травмами, изменившими их жизнь. Но стоило ли нам действительно удивляться?

Союзники, включая Великобританию, не имели права голоса по существу или срокам вывода США. Более того, с ними даже не посоветовались. Это было представлено им как свершившийся факт. Вот и все, что касается обещания Байдена, противопоставляющего себя Трампу, относиться к союзникам с уважением. Мы должны помнить об этом в следующий раз, когда Америке понадобится наша помощь в заграничном приключении.

Семь лет назад бывший министр обороны президента Обамы Роберт Гейтс написал в своих мемуарах, что Байден «за последние четыре десятилетия ошибался почти по всем вопросам внешней политики и национальной безопасности». После катастрофы в Кабуле мы можем изменить это на пять десятилетий.

(с) Эндрю Нил "Дэйли Мейл"

https://www.dailymail.co.uk/debate/article-9903067/The-speech-shamed-America-ANDREW-NEIL-asks-Joe-Biden-recover.html – оригинал на английском

Иронично читать такие тексты в "Дейли Мейл", где в предшествующие годы активно мочили Трампа. А теперь вдруг выясняется, что "некий Дональд Трамп" оказывается был не так уж и плох на фоне Байдена.

А по утру они проснулись…

Сам же текст отчасти напоминает регулярные истерики такого рода на Украине. Тональность, эпитеты и вечные поиски зрады так узнаваемы…

Текучка по Афганистану https://t.me/boris_rozhin

—