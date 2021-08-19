Летчик предположил, как можно было бы избежать катастрофы Ил-112В

«В подобном случае я бы постарался предпринять меры вплоть до выключения второго двигателя, чтобы самолет мог планировать», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов, комментируя падение самолета Ил-112В из-за отказа системы флюгирования винта.

Источник в силовых структурах сообщил, что у военно-транспортного самолета Ил-112В после возгорания двигателя не сработала система флюгирования, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор. По словам источника, если бы система флюгирования винтов сработала бы, то самолет имел шансы совершить посадку.

«Мне тоже кажется, что причина катастрофы именно в этом. Если винт авиадвигателя останавливается, то его лопасти создают огромное сопротивление воздуха. Чтобы этого не происходило, включается флюгирование винта», – говорит Романов.

Он объясняет, что флюгирование – это поворот лопастей воздушного винта на 90 градусов, когда они становятся ребром к потоку. При таком положении сопротивление воздуха на винты минимально.

«По большей части данная система срабатывает автоматически. На двигатель упавшего самолета изначально было много нареканий. То есть раз такое произошло на невысокой скорости, то можно представить, что было бы на большой – мы бы наблюдали еще более быстрое развитие аварийной ситации», – считает собеседник.

Эксперт напоминает, что кроме автоматического существует и ручной способ включить систему флюгирования. Однако до окочания расследования сложно судить, как именно развивалась ситуация на борту в тот момент, говорит Романов.

«В подобном случае я бы постарался предпринять меры вплоть до выключения второго двигателя, чтобы самолет мог планировать. Выход из аварийной ситуации мог быть, но даже опытному летчику в таком стрессовом положении очень сложно найти его – и самое главное, успеть совершить необходимые действия за секунды, чтобы избежать катастрофы», – заключил Романов.

Ранее в Сети появилась видеозапись возгорания двигателя и падения нового военно-транспортного самолета Ил-112В, весь экипаж погиб. Некоторые обстоятельства позволили специалистам выдвинуть ряд версий о причинах этой трагедии.